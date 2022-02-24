Мобільний зв'язок та інтернет в Україні не відключатимуть, але мережі перевантежені

Мобільний зв'язок та інтернет в Україні не відключатимуть, але мережі перевантежені

Якщо не можете додзвонитись – здійснюйте обмін СМС-повідомленнями.

У Мережі шириться інформація про можливі відключення мобільного звʼязку та інтернету – ця інформація не відповідає дійсності.

Оператори та провайдери продовжуватимуть надавати послуги громадянам.

Про це йдеться у повідомленні Держспецзв'язку.

Системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведені на надзвичайний режим управління.

"Звертаємо увагу, що можуть бути перебої зі звʼязком. Це перш за все повʼязане із тим, що мережі перенавантажені", - наголошується у повідомленні.

У Держспецзв'язку просять здійснювати телефонні виклики та обмін повідомленнями у межах необхідності.

"Якщо не можете додзвонитись – здійснюйте обмін СМС-повідомленнями", - зазначили у відомстві.

Зазначимо, що в ніч проти 24 лютого Росія завдала ударів по Україні, вибухи лунають в населених мирними жителями містах та селах.

Під ранок 24 лютого Україна закрила небо для польотів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.

Водночас у МВС закликають зберігати спокій та запевняють, що ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі не очікується.

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