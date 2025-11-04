Мобільний інтернет стане швидшим і не зникатиме під час аварій — ухвалено важливий закон

Мобільний звʼязок

Верховна Рада ухвалила закон, що наближає українське законодавство у сфері зв’язку до норм Європейського Союзу. Документ має покращити якість мобільного інтернету по всій країні та зробити його стабільнішим навіть у кризових ситуаціях.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Згідно з ухваленим законом:

користувачі зможуть самостійно допомагати державному регулятору перевіряти якість мобільних мереж;

закріплюється механізм національного роумінгу, який дозволить залишатися на зв’язку навіть у разі пошкодження базових станцій чи аварій;

Україна переходить на європейські стандарти вимірювання якості інтернету (ETSI), що уніфікує систему оцінки послуг із європейською.

Раніше українські оператори зв’язку — Kyivstar, Vodafone та lifecell — повідомляли, що майже всі базові станції обладнані акумуляторами та генераторами. Це дозволяє підтримувати зв’язок навіть у разі тривалих відключень електроенергії.

У середньому базові станції можуть працювати від 6 до 10 годин автономно, залежно від моделі обладнання та навантаження.

“Під час відключень частина трафіку переходить із фіксованих мереж у мобільні, що підвищує навантаження й швидше розряджає акумулятори”, — пояснили в “Київстарі”.

У Vodafone зазначили, що 95% базових станцій працюють автономно до 10 годин, а решта забезпечені резервом на 4–6 годин. У lifecell уточнили, що 94% їхньої мережі також здатні функціонувати без зовнішнього живлення до 10 годин.