Укрaїнa
86
1 хв

Мобільний інтернет стане швидшим і не зникатиме під час аварій — ухвалено важливий закон

Верховна Рада ухвалила закон, який наближає українське законодавство до норм ЄС та покращить якість мобільного зв’язку.

Кирило Шостак
Мобільний звʼязок

Верховна Рада ухвалила закон, що наближає українське законодавство у сфері зв’язку до норм Європейського Союзу. Документ має покращити якість мобільного інтернету по всій країні та зробити його стабільнішим навіть у кризових ситуаціях.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Згідно з ухваленим законом:

  • користувачі зможуть самостійно допомагати державному регулятору перевіряти якість мобільних мереж;

  • закріплюється механізм національного роумінгу, який дозволить залишатися на зв’язку навіть у разі пошкодження базових станцій чи аварій;

  • Україна переходить на європейські стандарти вимірювання якості інтернету (ETSI), що уніфікує систему оцінки послуг із європейською.

Раніше українські оператори зв’язку — Kyivstar, Vodafone та lifecell — повідомляли, що майже всі базові станції обладнані акумуляторами та генераторами. Це дозволяє підтримувати зв’язок навіть у разі тривалих відключень електроенергії.

У середньому базові станції можуть працювати від 6 до 10 годин автономно, залежно від моделі обладнання та навантаження.

“Під час відключень частина трафіку переходить із фіксованих мереж у мобільні, що підвищує навантаження й швидше розряджає акумулятори”, — пояснили в “Київстарі”.

У Vodafone зазначили, що 95% базових станцій працюють автономно до 10 годин, а решта забезпечені резервом на 4–6 годин. У lifecell уточнили, що 94% їхньої мережі також здатні функціонувати без зовнішнього живлення до 10 годин.

86
