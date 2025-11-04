Мобільний зв'язок під час "блекаутів": скільки годин працюватиме телефон

Мобільний зв'язок.

Реклама

Українські мобільні оператори Київстар, Vodafone і lifecell майже повністю забезпечили базові станції акумуляторами та генераторами. Середній час роботи базових станцій на батареях становить 6–10 годин залежно від моделі обладнання та навантаження на мережу.

Про це розповіли оператори у коментарі РБК.Україна.

"Під час відключень електроенергії частина трафіку з фіксованої мережі перетікає у мобільну, що збільшує навантаження і прискорює розряд акумуляторів", - пояснили в "Київстарі".

Реклама

Тим часом у Vodafone кажуть, що 95% базових станцій можуть працювати до 10 годин автономно, а решта забезпечені резервом на 4–6 годин. У lifecell завили, що 94% мережі здатні працювати до 10 годин без зовнішнього живлення.

У компаніях кажуть, що ключові базові станції продовжать працювати й надалі, але покриття буде значно менше.

Оператори також суттєво збільшили резервні потужності, посилили інженерні служби та аварійні групи, а також тестують альтернативні джерела енергії, щоб зменшити залежність від мережі та пального.

Нагадаємо, експерт з питань ЖКГ Олег Попенко заявив, що Київ під загрозою "блекауту на 90%". З його слів, столиці загрожує найгірший сценарій розвитку подій, бо росіяни ставлять собі єдину мету — повністю занурити Київ у темряву.

Реклама