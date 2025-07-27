Мобільний зв’язок у ЄС: що зміниться для українців після приєднання до роумінгу

Україна офіційно приєдналася до роумінгової зони ЄС / © Pixabay

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Включення України до єдиної роумінгової зони ЄС — політичне рішення, що несе як зручності, так і обмеження.

Про це розповів експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун в ефірі КИЇВ24.

На перший погляд, нововведення — справжнє полегшення для мільйонів українців, які нині перебувають у Європі. За словами Корсуна, тепер не доведеться шукати місцеві SIM-карти в Греції чи Єгипті, рахувати трафік і хвилюватися, що дитина «висадить» увесь місячний ліміт на YouTube за день. Але він попереджає — «роумінг, як вдома» має свої нюанси.

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«Це суто політичне рішення — не економічно обґрунтоване, а радше символічне. Але зручне. Я пам’ятаю, як бігав у Єгипті в пошуках картки, рахував мегабайти, а моя дитина за день висадила увесь трафік, який я планував на місяць», — згадує Корсун.

Тепер, за словами експерта, українці зможуть дзвонити з Європи за тарифами, які мають в Україні. Якщо у вас безліміт на дзвінки — він діятиме і в ЄС.

«Можна дитині дати телефон — і не хвилюватися. Дзвінки, як і в Україні. Безліміт на дзвінки — залишиться безлімітом», — пояснює фахівець.

Інтернет — з лімітом

Найбільші обмеження стосуються мобільного трафіку. Навіть якщо в Україні у вас «безліміт», в Європі діятиме обмеження — 5, 10 або максимум 15 ГБ.

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«Безліміт у Європі — це 30 євро на місяць. Це дорого. Для українців це захмарна ціна. Тому діятиме принцип: менше платиш — менше отримуєш. Десь 5–15 гігабайтів, не більше. Все, що понад — уже за інші гроші або з обмеженням швидкості», — каже Корсун.

Оператори змінюють пакети — і ви цього не помічаєте

Експерт також наголошує на важливому нюансі: мобільні оператори часто автоматично змінюють умови тарифів, навіть без попередження користувача.

«Це стається раз на пів року, раз на рік. Вас перекидають на новий пакет, а ви навіть цього не помічаєте. Просто не виходите за ліміти, тому не бачите, що щось змінилось. Але змінюється — регулярно», — підкреслює він.

Що варто знати:

Дзвінки в ЄС — як в Україні, за домашніми тарифами.

Мобільний інтернет — з лімітом у 5–15 ГБ/міс.

Безлімітний трафік у Європі коштує ≈30 євро/міс.

Оператори змінюють тарифи автоматично — перевіряйте свій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Рада Європейського Союзу 25 липня ухвалила остаточне рішення про запрошення України та Молдови до зони так званого «роумінгу, як вдома», яка дозволяє користуватись мобільним зв’язком за кордоном без додаткової плати.

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