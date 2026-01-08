Мобільний зв’язок у Запорізькій області працює з перебоями: що відомо

Телефон / © Unsplash

Через масштабне знеструмлення Запорізької області регіон зіткнувся з критичними проблемами у роботі інфраструктури. Мобільний зв’язок наразі переведено в аварійний режим, а сирени повітряної тривоги у місті тимчасово не працюють.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Усі базові станції переводяться на акумуляторні батареї — цього ресурсу вистачить орієнтовно до 8 годин. Паралельно оператори разом з органами місцевого самоврядування розгортають генератори, щоб зберегти зв’язок надалі», — зазначив очільник ОВА.

Також зазкликав мешканців обмежити використання мобільного зв’язку без нагальної потреби, користуватися національним роумінгом та інтернет-месенджерами. За можливості використовувати стаціонарний інтернет за технологією GPON. Через перевантаження мережі якість сигналу може суттєво погіршуватися.

Як повідомили у поліції, у разі повітряної тривоги чи загрози екіпажі інформуватимуть містян через гучномовці:

«Ми завжди готові прийти на допомогу. Попри перебої зі зв’язком, ви можете звернутися до патрульних безпосередньо на вулицях — їх легко впізнати за ввімкненими проблисковими маячками навіть у повній темряві».

Окрім сигналів тривоги, патрульні надаватимуть інформацію про найближчі «Пункти Незламності», які вже почали функціонувати по всьому місту. Ці осередки забезпечені теплом, водою, електрикою для зарядки гаджетів та стабільним зв’язком.

Що відомо про ситуацію у області?

Нагадаємо, Дніпропетровщина та Запоріжжя опинилися у блекауті після ворожого удару. Міністерство енергетики підтвердило, що внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки були майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області.

Через масштабне знеструмлення у Дніпропетровській та Запорізькій областях «Укрзалізниця» перевела рух поїздів на резервні потужності.

До слова, зупинено всі підстанції та ТЕЦ на Дніпропетровщині. Регіон без світла, води, опалення. Голова ОВА закликає робити запаси води, у кого вона ще є.