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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Мобільний зв'язок в Україні через атаки "Шахедів" можуть вимикати

Наразі такий варіант протидії ворожим безпілотникам можуть почати застосовувати лише в окремих випадках, каже військовий.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Мобільний зв'язок по траєкторії руху "Шахедів" можуть вимикати

Мобільний зв’язок по траєкторії руху «Шахедів» можуть вимикати / © t.me/SJTF_Odesa

В Україні розглядають нову тактику протидії російським «Шахедам» через відключення мобільного зв’язку на траєкторії їхнього руху.

Про це повідомив військовий і фахівець з РЕБ-систем ЗСУ Сергій Бескрестнов з позивним «Флеш» в інтерв’ю Times of Ukraine.

Він пояснив, що варіант із зупинкою передавання даних розглядається. Щоправда, не скрізь, а лише на шляху руху «Шахедів», щоб залишити ворога цілком без зв’язку.

«Наразі — це не секрет — обговорюється питання можливого вимкнення передавання даних по траєкторії польоту „Шахедів“ для того, щоб повністю позбавити їх будь-яких можливостей для зв’язку», — уточнив він.

«Флеш» пояснив, що такі кроки військових зумовлені турботою про українців. Багато людей використовують мобільний зв’язок, але його відключення у моменти атаки «Шахедів» залишить росіян «сліпими» без жодних можливостей перебувати на зв’язку. Він також додав, що такий варіант застосовуватимуть у крайніх випадках. Наразі про масове відключення мобільного зв’язку не йдеться.

Раніше українців попередили про нову атаку росіян, є певні ознаки, що окупанти готуються завдати удару. Більше про це читайте у новині.

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