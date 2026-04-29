Мобілізацію подовжили: кому з чоловіків дозволили виїзд за кордон — список категорій

В Україні знову подовжили дію мобілізації та воєнного стану — щонайменше до 2 серпня цього року. Більшість військовозобов’язаних чоловіків наразі не можуть виїздити за кордон. Втім, деякі категорії можуть покинути межі країни під час воєнного стану.

Перелік чоловіків, які зараз можуть виїхати за кордон, міститься в пункті 2.1 Постанови Кабміну №57.

Винятки визначені законом. Залишати Україну можуть такі категорії громадян:

особи з інвалідністю 1, 2, 3 групи;

виключені з військового обліку через хворобу;

особи, які супроводжують тяжкохворих дружину, батьків, дитину та інших людей з інвалідністю, здійснюючи при цьому постійний догляд;

опікуни недієздатних громадян;

громадяни, які самі потребують догляду, у супроводі свого опікуна;

батьки, які утримують дитину старше 18 років з 1 або 2 групою інвалідності;

батьки-одинаки, а також багатодітні та прийомні батьки;

батько дитини, яка має важкі чи рідкісні захворювання, або потребує термінового лікування за кордоном;

військовослужбовці, яким потрібне лікування за кордоном;

спортсмени та артисти, котрі беруть участь у змаганнях за кордоном;

моряки, далекобійники, перевізники, волонтери та інші категорії, які виїжджають з країни за системою «Шлях».

Зауважимо, що цей перелік було розширено. Торік у серпні «виїзний» вік чоловіків підвищили — від 18 до 22 років включно. Втім, навіть громадян такого віку можуть не випустити, якщо їх розшукують за не оновлення військових даних, або ж вони є представниками професій, кому заборонено вільне перетинання кордону. Приміром, військовим або поліцейським — ці категорії можуть покинути країну лише для відрядження.

Водночас громадяни з бронюванням не можуть виїхати за кордон. Адже бронювання дає відстрочку від мобілізації, але не право на виїзд з України. Вони можуть залишати країну лише на загальних підставах або для службового відрядження.

Нагадаємо, в Україні готують посилення відповідальності за незаконний виїзд за кордон. Йдеться про урядовий законопроєкт №13673 про внесення змін до ККУ. На думку юристів, цей документ передбачає запровадження кримінальної відповідальності за незаконне перетинання держкордону та виїзд з метою ухилення від мобілізації, а також переведення низки порушень з адміністративної площини до кримінальної.

Зауважимо, народний депутат член комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак каже, що примусове повернення чоловіків з-за кордону не стане ефективним для мобілізації. Головною перешкодою є відсутність внутрішнього бажання людей повертатися до країни, де тривають бойові дії.

