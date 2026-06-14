Мочанов закликав змінити підготовку водіїв після смертельної ДТП у Києві

Олексій Мочанов / © УНІАН

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В Україні досі не створили систему, яка реально перевіряє, чи людина вміє керувати авто або мотоциклом на дорозі.

Про це заявив віцепрезидент Автомобільної федерації України Олексій Мочанов в ефірі «Київського часу».

За його словами, нинішня підготовка часто зводиться до майданчика, поворотника, користування дзеркалами та формального складання іспиту. Натомість водії мають проходити обов’язкову контраварійну підготовку, а після ДТП — ще й повторний теоретичний та практичний іспит.

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«І потім ця ненавчена, непідготовлена людина виїжджає на дороги загального користування — і трапляється біда», — сказав гонщик, маючи на увазі моторошну ДТП у Києві.

ДТП у Києві, у якій загинули четверо осіб — що відомо

5 червня у Києві на Чоколівському бульварі сталася резонансна аварія, в якій загинуло четверо людей, серед яких — дитина, та троє постраждало. Легковик на великій швидкості влетів до підземного переходу. За кермом перебував 49-річний мешканець Херсонщини Павло Плешивцев.

На місці аварії одразу загинуло двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє людей зазнали травм та досі перебувають у лікарні.

У поліції Києва повідомили, що в цій ДТП загинуло двоє працівників Солом’янського управління поліції, які перебували на роботі. Жертвами аварії стали старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук і лейтенант поліції Денис Будченко. На згадку про правоохоронців опублікували їхні фото.

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За інформацією правоохоронних органів, чоловік системно порушував правила дорожнього руху. У його водійській кар’єрі зафіксовано 39 порушень ПДР, з них переважна частина — за перевищення швидкості. За даними прокуратури, чоловіка неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за швидку їзду. Крім того, він уже був учасником чотирьох аварій, дві з яких сталися цього року.

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