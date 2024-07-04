Моделюють систему ударів, щоб виявити F-16: експерт пояснив, чого прагне Росія

За червень ворог здійснив шість масованих комбінованих ударів по летовищах України.

Російські окупанти намагаються виявити на летовищах в Україні винищувачі F-16. Для цього армія РФ моделює систему ударів по аеродромах.

Про це в ефірі “Еспресо” розповів заступник гендиректора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

"За червень ворог здійснив шість масованих комбінованих ударів по летовищах України. На початку цього тижня Нідерланди оприлюднили лист, в якому зазначили, що вони дозволяють передачу 24 винищувачів F-16. Тому Росія зараз активно пробує змінювати підходи, щоб перевірити, чи працюють ці літаки в повітряному просторі України", - наголосив Анатолій Храпчинський.

За його словами, після перших офіційних повідомлень щодо можливого отримання Україною літаків F-16, російські окупанти здійснили ракетний обстріл, запустивши дві ракети Х-101 з акваторії Каспійського моря.

"Росіяни намагаються зрозуміти, чи є в Україні літаки F-16. Тобто ворог намагається моделювати систему ударів та перевірити реакцію України на ці удари", - додав Храпчинський.

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