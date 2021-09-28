Модернізували ТЕЦ: у Дніпрі керівники конструкторського бюро працювали з окупаційною владою Криму і співпрацювали з РФ

Модернізували ТЕЦ: у Дніпрі керівники конструкторського бюро працювали з окупаційною владою Криму і співпрацювали з РФ

Задля приховання злочинної діяльності банда створила декілька компаній в Російській Федерації.

У Дніпрі троє керівників конструкторського бюро на замовлення окупаційної влади Криму модернізували об'єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили в прокуратурі Дніпропетровської області.

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Як стало відомо, угруповання організувало конструкторське бюро, яке співпрацювало з окупаційною владою Криму. На їхнє прохання учасники банди модернізували на півострові об'єкти енергетичної інфраструктури.

“Задля приховання злочинної діяльності вказані особи створили декілька компаній в Російській Федерації, від імені яких брали участі в тендерах та укладали угоди на виконання робіт. В ході санкціонованих обшуків правоохоронними органами вилучено технічну документацію, платіжні картки російських банків, печатки утворених на території РФ афілійованих компаній та грошові кошти у розмірі 605 тисяч рублів, 230 тисяч гривень та 12 тисяч доларів США”, — підкреслили в пресслужбі прокуратури області.

Зараз троє підозрюваних затримані. Вирішується питання про повідомлення їм підозри і обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що уряд спростив оформлення пенсій для жителів окупованих територій.

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