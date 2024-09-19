Модерується росіянами та поширює дезінформацію: чому не слід читати телеграм-канал "НачШтабу"

Так, викрито псевдоукраїнський телеграм-канал "НачШтабу", який модерується російськими спецслужбами. Він спеціалізується на темах, пов’язаних з Силами оборони та орієнтований на військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Деталі

Як зазначається, Головним управлінням комунікацій Збройних сил України спільно з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки та Кібердепартаментом Служби безпеки України провели аналіз його контенту. Досліджено близько 27 тисяч одиниць медіаконтенту, опублікованого з 8 червня 2018 року по 26 липня 2024 року.

"За результатами дослідження з’ясовано, що метою публікацій є збір чутливої інформації про сили оборони, підрив їх морального духу шляхом поширення маніпулятивних та дезінформаційних повідомлень", - наголосили у Генштабі.

Аналіз інформаційно-психологічних операцій, на які спрямована діяльність телеграм-канал "НачШтабу" (9 фото)

Нагадаємо, пропаганда РФ одночасно з ракетними та дроновими ударами по Україні здійснює інформаційні атаки. Центр протидії дезінформації фіксує поширення ворогом низки дезінформаційних і маніпулятивних наративів.

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