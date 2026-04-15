MODUS X знову очолив рейтинг IT-компаній, створених великим бізнесом - Forbes

IT-компанія MODUS X вдруге поспіль посіла перше місце в рейтингу IT-компаній, створених великим бізнесом, за версією Forbes Ukraine.

Про це йдеться в повідомленні MODUS X.

Зазначається, що за підсумками 2025 року виторг компанії зріс на 18% і сягнув 2,15 млрд грн, що дозволило MODUS X зберегти лідерство серед корпоративних IT-компаній України.

Другий рік поспіль перша позиція у рейтингу підтверджує системність розвитку компанії, ефективність її бізнес-моделі та здатність масштабувати рішення, створені в межах цифрової трансформації групи ДТЕК, на зовнішній ринок.

Сьогодні MODUS X працює, поєднуючи реалізацію масштабних технологічних проєктів для групи ДТЕК із розвитком зовнішнього клієнтського портфеля. Окрім материнського холдингу, компанія співпрацює з 22 зовнішніми клієнтами, зокрема з представниками банківського, аграрного, фармацевтичного та ритейл-секторів.

«Здійснили ривок у залученні нових клієнтів. Наступний етап — системне розширення портфоліо в Україні та Європі та виведення на ринок власних продуктів. Ми вже переходимо від проєктної моделі до продуктової: зокрема, розвиваємо DEEP — платформу, що виросла з рішень ДТЕК і дозволяє компаніям системно оцифровувати внутрішні сервіси. Це інша логіка масштабування — коли ти не починаєш з нуля, а розвиваєш перевірені рішення», — зазначає CEO MODUS X та CIO Групи ДТЕК Дмитро Осика.

Раніше повідомлялося, що ІТ-компанія MODUS X допомагає ДТЕК Ріната Ахметова впроваджувати ШІ-технології для підвищення ефективності компанії.

