Модифіковані балістичні ракети РФ легше обходять Patriot: експерт стривожив прогнозом

ППО. / © ТСН.ua

Реклама

Росія внесла зміни до програмного забезпечення своїх балістичних ракет. Через це ефективність протиповітряних батарей Patriot уражати модифіковані цілі знизилася з близько 42% до 6%.

Про це в заявив військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, йдеться про модифікації, завдяки яким російським ракетам вдається маневрувати на кінцевому етапі польоту, ускладнюючи роботу системи ППО. Зокрема, йдеться про балістичні та крилаті “Іскандери”, а також "Кинджали". Ці повітряні цілі запускають з літаків МіГ-31 і мають підвищену швидкість у фінальній фазі польоту.

Реклама

"Тепер на кінцевій ділянці маршруту ці ракети роблять маневри, які ускладнюють їхнє знищення", — заявив Романенко.

З його слів, Україна зібрала відповідну статистику та передала її американським компаніям, які можуть оновити або відкоригувати програмне забезпечення ППО.

Романенко наголосшує, що кількість батарей Patriot в Україні обмежена. Росіяни,проводячи розвідку, намагається вражати ділянки, де ці комплекси відсутні, або застосовує ті ракети, які вже мають модифікації для підвищення прохідності проти ППО.

Нагадаємо, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський наголошує, що керованими Шахеди" можуть бути на відстані до 150 км. Такий керований дрон “маломаневровний”. Він може атакувати великі цілі, але з невеликими швидкостями. За словами експерта, решту відстані БпЛА може змінювати координати, або вносити правки до польоту.