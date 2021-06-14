Могили на кладовищах "пішли під землю", а будинки затоплені водою: у Дніпрі усувають наслідки негоди (фото)

Жителі регіону постраждали від злив.

У Дніпрі рясні дощі наробили лиха. У Дніпрі підтопило будинки, а водою змило врожай та наробило лиха на місцевих кладовищах.

Про це повідомляє "Дніпро обласний.

Так, у селищі Чаплів через дощі зруйнувалося багато могил на місцевому кладовищі. Деякі могили провалилися і "пішли під землю", а також зруйнувалися пам'ятники.

"За цвинтарем був сад, його знищили, тепер зливи змивають Чаплі. Таке сталося вперше", - розповідають місцеві жителі.

Люди сподіваються, що влада допоможе усунути наслідки стихії.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області, станом на 13 червня у Дніпрі підтопленими залишалися 85 подвір'їв та 16 будинків. Рівень води на підтоплених подвір'ях складає від 3 до 20 см, у будинках – від 3 до 10 см.

"Роботи з випомповування води тривають. За останню добу надзвичайники відкачали понад 21 тисячу м³ води, а всього з початку дощів відкачали 300 тисяч м³ води. З початку ускладнення погодних умов до Служби порятунку "101" надійшло 536 звернень громадян, щодо підтоплення приватних будинків та домоволодінь", - розповіли в пресслужбі ДСНС.

Нагадаємо, що місцеві аграрії показали наслідки негоди. З полів змило посіви разом із шаром чорнозему.

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