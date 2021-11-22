Була майже непритомною: у Полтаві під мостом знайшли нетверезою 14-річну дівчину

Була майже непритомною: у Полтаві під мостом знайшли нетверезою 14-річну дівчину

Дівчину забрали до лікарні з діагнозом "алкогольне отруєння".

У Полтаві на вулиці перехожі знайшли ледь притомну дівчину-підлітка, яка перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці з'ясовують, хто напоїв неповнолітню.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Полтавській області.

Вчора, 21 листопада, близько 20:00, до поліції надійшло повідомлення від містян, які під мостом у мікрорайоні Половки, виявили неповнолітню дівчину, яка перебувала в стані сп’яніння та самостійно не могла пересуватися.

На місце події прибули правоохоронці і медики.

Дівчину госпіталізовано до дитячої лікарні, з попереднім діагнозом - алкогольне отруєння. Наразі їй надається кваліфіковані медична допомога.

"Правоохоронці встановили особу неповнолітньої. Нею виявилася 14-річна полтавка. За даним фактом поліція міста проводить перевірку, під час якої з’ясовується коло осіб, з якими відпочивала дівчина, а також місце придбання неповнолітніми спиртних напоїв, з метою притягнення винних до юридичної відповідальності", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що Києві дівчина хотіла доїхати на роботу з комфортом. А потрапила ледь не в кримінальну історію. Вона сіла в таксі, та проїхавши буквально кілька метрів, зрозуміла - водій п'яний.