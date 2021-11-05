Могла зробити чудову сольну кар'єру за кордоном: що відомо про українку, яка трагічно загинула в Бельгії

Могла зробити чудову сольну кар'єру за кордоном: що відомо про українку, яка трагічно загинула в Бельгії

Дівчина навчалася оперному співу і мала сольні концерти.

У Бельгії трагічно обірвалося життя 28-річної українки Елли Петниченко, талановитої студентки Королівської консерваторії у місті Льєж, яка мріяла збудувати сольну кар'єру за кордоном і мала для цього усі шанси. Дівчина потрапила під трамвай.

Про те, якою була молода оперна співачка, згадують її знайомі, повідомляє OBOZREVATEL.

Мріяла здобути освіту за кордоном

Вчитися до Бельгії Елла поїхала три роки тому. До цього вона закінчила Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського. Як згадує викладачка Елли Світлана Клебанова, після випуску дівчина рішуче заявила, що поїде навчатися за кордон і здобуватиме там музичну освіту.

"Такі студенти, як Елла, зустрічаються дуже рідко. Вона була дуже освіченою дівчинкою, дуже талановитою і дуже цілеспрямованою. Вона дуже добре знала англійську мову. Під час навчання паралельно підробляла викладачем англійської. Але це ніколи не заважало її навчанню, вона завжди приходила вчасно на заняття", – згадує Клебанова.

До Харкова Елла переїхала з батьками з Донецької області. До навчання вона втратила батька і болісно переживала цю трагедію.

Мама дівчини приїздила до доньки в Бельгію, а сама Елла часто писала мамі зворушливі повідомлення зі словами любові та подяки.

"Мама приїжджала на наші концерти, вона допомагала дочці робити зачіску, одягатися. Елла була дуже обдарованою студенткою. Вона не лише під час навчання брала участь у концертах. Вона одна з небагатьох моїх учнів, хто заспівав свій сольний концерт", – згадує педагогиня.

Могла зробити чудову сольну кар'єру

Всі, хто знав дівчину, впевнені, Елла могла зробити успішну сольну кар'єру. В неї для цього було все - можливості, талант, бажання, зовнішність. Она записала кілька відео, де виконує відомі композиції.

На жаль, трагічний випадок обірвав життя молодої дівчини на злеті. Зараз поліція Бельгії проводить розслідування. Причини нещасного випадку поки невідомі.

Під публікацією про трагічну смерть українки її однокурсники, викладачі та друзі залишили повідомлення зі співчуттями:

Моя прекрасна мила Елла, моє серце розбите, шоковане, спустошене... Ти мала співати сьогодні на конкурсі Вінас в Парижі! Я знала, що ти особлива і не тільки за твій сліпучий талант: ти чутливи , красивий і хоробрий ангел.

Я уявляла твоє світле майбутнє, сповнене успіху та музики, я не могла уявити, що доля буде такою жорстокою з тобою! Дякую життю, яке дало мені задоволення знати тебе і торкатися твоєї душі... Спочивай з миром, мій ангел.

Вона співала у нашому хорі. Щирі співчуття, родині та близьким.

Спочивай з миром.

Нагадаємо, що в Угорщині під час веломарафону North Cape 4000 загинула учасниця з України 38-річна Ольга Іванова. Нещасний випадок стався на трасі біля озера Балатон. Там українку збив автомобіль.

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