Могли отруїтися чадним газом: у Вінниці в приватному будинку знайшли мертвими трьох людей

В обставинах загибелі наразі розбираються правоохоронці.
В одному із приватних будинків у Вінниці знайшли мертвими трьох людей. Попередньо, загинути вони могли внаслідок отруєння чадним газом.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.
Як стало відомо, подія сталася 4 грудня у приватному будинку. Про інцидент у поліцію повідомили медики швидкої допомоги, які прибули на виклик.
У кімнатах вони виявили мертвими 50-річного власника будинку, а також його 25-річного знайомого та 34-річну жінку. За попередньою інформацією, вони померли внаслідок отруєння чадним газом із пічного опалення.
“Обставини події з’ясовуються в межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 п. 1 ст. 115 ККУ Кримінального Кодексу України з відміткою “нещасний випадок”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.
Нагадаємо, що у Полтавській області школярка опинилася в реанімації після пігулок для лікування підвищеного тиску.
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