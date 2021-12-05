Могли отруїтися чадним газом: у Вінниці в приватному будинку знайшли мертвими трьох людей

Могли отруїтися чадним газом: у Вінниці в приватному будинку знайшли мертвими трьох людей

В обставинах загибелі наразі розбираються правоохоронці.

В одному із приватних будинків у Вінниці знайшли мертвими трьох людей. Попередньо, загинути вони могли внаслідок отруєння чадним газом.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

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Як стало відомо, подія сталася 4 грудня у приватному будинку. Про інцидент у поліцію повідомили медики швидкої допомоги, які прибули на виклик.

У кімнатах вони виявили мертвими 50-річного власника будинку, а також його 25-річного знайомого та 34-річну жінку. За попередньою інформацією, вони померли внаслідок отруєння чадним газом із пічного опалення.

“Обставини події з’ясовуються в межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 п. 1 ст. 115 ККУ Кримінального Кодексу України з відміткою “нещасний випадок”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що у Полтавській області школярка опинилася в реанімації після пігулок для лікування підвищеного тиску.

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