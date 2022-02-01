Могли переправляти мігрантів: на Закарпатті контрабандисти використовували сучасний вертоліт (фото)

Сучасний гелікоптер вартістю понад 150 тисяч доларів ділки ховали у гірській важкодоступній місцевості.

На Закарпатті контрабандисти використовували для переправлення через кордон нелегальних товарів сучасний гелікоптер.

Про це інформує Держприкордонслужба.

Минулої ночі українські прикордонники спільно з угорськими колегами зафіксували незаконний перетин кордону невідомим літальним апаратом. Правоохоронці виявили гелікоптер в Хустському районі Закарпаття. Вертоліт "Aérospatiale Alouette III" вартістю понад 150 тисяч доларів ділки ховали у гірській важкодоступній місцевості.

У кабіні гвинтокрила знайшли розсипані пачки з цигарками. Проте, правоохоронці не виключають, що вертольотом могли незаконно переправляти й нелегальних мігрантів до сусідніх країн.

Гелікоптер може вмістити на свій борт 6 пасажирів, розвивати швидкість близько 185 км/год та долати відстань у понад 550 км. До багажного відсіку може бути завантажено близько пів сотні ящиків сигарет.

Нагадаємо, що на Буковині стріляли у прикордонника: 22-річний хлопець у важкому стані.