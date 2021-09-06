Могли влучити в дитину: у Кривому Розі невідомі жорстоко вбили собаку місцевого зоозахисника

Підозрюваних у злочині розшукують правоохоронці.

У Кривому Розі невідомі вбили собаку місцевого активіста, який займається захистом тварин. У песика вистрілили, коли він бігав на подвір’ї.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав власник вбитої собаки, активіст Артем Пушков.

“Я був у себе вдома на подвір’ї. Собаки бігали поруч. Тільки щось біля вхідних воріт їх турбувало більше, ніж завжди. Я поїхав до брата, щоб забрати матеріали до Маршу Захисників Тварин, і у цей час дружина помітила, що одна собака голосно заскавчала. Вибігла з дому, щоб подивитися, що трапилося і тут вона побачила Зару, яка лежала у неприродньому положенні біля вхідних дверей у калюжі крові”, — розповів Артем Пушков.

Він також додав, що поруч з собачками у нього постійно бігають діти, які теж могли постраждати від рук живодерів. На місце події згодом прибув наряд поліції, який зафіксував факт скоєння злочину.

“Національна поліція України, прошу вас серйозно поставитися до цієї справи та кваліфікувати її як навмисне вбивство і жорстоке поводження з тваринами. Це вже кримінальний злочин”, — підкреслив активіст Артем Пушков.

Нагадаємо, що на Волині шкуродер посеред білого дня застрелив з рушниці двох сусідських собак.

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