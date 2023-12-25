Могли святкувати вдома, але Путіну вони не потрібні: як зустрічають Різдво полонені росіяни (фото)

Судячи з кам'яних облич росіян, вони залишилися незворушніми після колядок українців.

Російські окупанти в українському полоні зустріли Різдво Христове.

Кадри з однієї з колоній, де утримують російських військовополонених, опублікували у Telegram-каналі "Хочу жить".

"Свято приходить до всіх, навіть до російських військовополонених. Ці люди могли зустрічати його вдома, у родинному колі, але їхня держава думає інакше і не поспішає їх повертати", – йдеться в повідомленні.

Привітати полонених загарбників прийшов "Святий Миколай" та студенти духовної семінарії.

Окупанти на Різдво в полоні

Судячи з кам'яних облич росіян, вони залишилися незворушніми після колядок українців.

Окупанти на Різдво в полоні

У проєкті наголошують, що ці фото спростовують російські страшилки про "жахи українського полону". Натомість аналогічних фото українців з російського полону немає.

Окупанти на Різдво в полоні

"Україна дотримується не лише норм міжнародного гуманітарного права, а й елементарної людяності. Також ми вимагає того ж щодо українських військових та цивільних заручників у російському полоні", – додають у проєкті "Хочу жить".

Нагадаємо, що у Софійському соборі в Києві пройшла літургія з нагоди Різдва.

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