Могли святкувати вдома, але Путіну вони не потрібні: як зустрічають Різдво полонені росіяни (фото)

Судячи з кам'яних облич росіян, вони залишилися незворушніми після колядок українців.
Російські окупанти в українському полоні зустріли Різдво Христове.
Кадри з однієї з колоній, де утримують російських військовополонених, опублікували у Telegram-каналі "Хочу жить".
"Свято приходить до всіх, навіть до російських військовополонених. Ці люди могли зустрічати його вдома, у родинному колі, але їхня держава думає інакше і не поспішає їх повертати", – йдеться в повідомленні.
Привітати полонених загарбників прийшов "Святий Миколай" та студенти духовної семінарії.
Судячи з кам'яних облич росіян, вони залишилися незворушніми після колядок українців.
У проєкті наголошують, що ці фото спростовують російські страшилки про "жахи українського полону". Натомість аналогічних фото українців з російського полону немає.
"Україна дотримується не лише норм міжнародного гуманітарного права, а й елементарної людяності. Також ми вимагає того ж щодо українських військових та цивільних заручників у російському полоні", – додають у проєкті "Хочу жить".
Нагадаємо, що у Софійському соборі в Києві пройшла літургія з нагоди Різдва.
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