Могли вивезти до РФ: на Луганщині зник 7-річний хлопчик (прикмети дитини)

Поліція Полтавської області розшукує неповнолітнього хлопчика, який від 26 лютого зник з місця мешкання в Луганській області і міг бути вивезений на територію РФ.

Про це інформує пресслужба поліції області.

Відомо, що хлопчика 2015 року народження звуть Владислав Христосенко. Дитина проживала в селі Петропавлівське, Станично-Луганського району Луганської області, звідки зникла ще у лютому 2022 року.

Підозрюють, що хлопчик, ймовірно, вивезений на територію країни-терористки РФ.

Прикмети дитини: на вигляд 7-9 років, зріст 120-130 см, худорлявої статури, волосся темне коротке, очі темні.

"Якщо у вас є інформація про хлопчика, яка допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до відділу №1 Полтавського районного управління поліції за телефонами: 099-339-45-71, 050-780-92-53 або 102", - просять правоохоронці.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що окупанти через мобільну рухливу гру намагалися "вивідати" в українських дітей важливу інформацію. Ворог хотів, щоб неповнолітні через гру неусвідомлено розкрили дані про розташування стратегічно важливих об’єктів.

Раніше ми розповідали щемливу історію підлітка з Маріуполя, якого росіяни депортували до Москви і забороняли говорити українською. Прочитати її можна за цим посиланням.

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