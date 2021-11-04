"Мого сина в мене на очах вбивають": мати ув'язненого Саакашвілі звернулася до Зеленського

Міхо голодує вже понад місяць.

Мати експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі - Гіюлі Аласанія звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням допомогти її синові, який перебуває у в'язниці в Русаві.

Звернення Гіюлі Аласанія з'явилося на сторінці Саакашвілі у Facebook.

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"Ми у безвихідному стані. Мого сина в мене на очах вбивають. Я хочу звернутися до пана Зеленського, який не раз і раніше нам допомагав. Але зараз нам потрібна особливо його підтримка та його допомога. Потрібно якимось чином організувати переправлення Міхеіла сюди, до Україну. Щоб тут він зміг отримати відповідне лікування, відповідну турботу і зміг якось вижити. У нього вже 35-й день голодування", - сказала вона у відеозверненні.

За словами матері Міхо, вона занепокоєння станом здоров'я свого сина: "Єдине, що йому пропонують – тюремна лікарня - де немає відповідних спеціалістів, де немає взагалі жодних умов для лікування таких хворих".

Нагадаємо, Нагадаємо, Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня 2021 року грузинські правоохоронці. До того прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення він потрапить до в’язниці. Адже у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив його до трьох років в'язниці за перевищення службових повноважень на посаді глави держави. Після повернення Міхо до Грузії проти нього відкрили ще одну справу - про незаконний перетин кордону. Після затримання експрезидент розпочав голодування і оголосив себе політичним в'язнем.

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