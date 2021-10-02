Мого тата вбили: у Маріуполі чоловік на очах у дитини зарізав коханого колишньої дружини та викрав 9-річну доньку

Мого тата вбили: у Маріуполі чоловік на очах у дитини зарізав коханого колишньої дружини та викрав 9-річну доньку

Затримати зловмисника та врятувати дитину поліції допоміг його друг.

У Маріуполі колишній чоловік прийшов до помешкання своєї ексдружини. Він вбив її чоловіка на очах у своєї доньки і викравши дитину, забарикадувався у помешканні.

Про це повідомили в Нацполіції Донецької області.

Відомо, що 48-річний зловмисник прийшов до помешкання своєї колишньої дружини, де був її чоловік та двоє дівчат, віком 9 та 12 років. Чоловік на очах у своєї 9-річної доньки вбив знайомого та викравши дитину, втік. До поліції із повідомленням звернулась 12-річна донька загиблого, вона повідомила, що її батька вбили.

Нападника розшукали через 2 години після вчинення злочину. Він із донькою забарикадувався у приміщенні та погрожував всіх вбити, оскільки має зброю. Поліція намагалась переконати чоловіка відпустити дитину, проте він, будучи нетверезим, ігнорував правоохоронців. Тоді поліцейські звернулись до друга зловмисника. Чоловіку вдалось переконати підозрюваного відпустити доньку. Через кілька секунд нападника затримали. У нього вилучили ніж зі слідами крові, пістолет та саморобну зброю.

ГУ Національної поліції в Донецькій області

Поліція відкрила провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство), ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ч.1 ст. 345 (погроза щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Тернопільській області засудили чоловіка, який розправився із 18-річною дівчиною.

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