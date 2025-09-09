У Чернігові дитина померла після неправильного діагнозу: що відомо

Лікарка / © Associated Press

У Чернігові поліція розслідує справу проти лікарки-інфекціоністки дитячої лікарні, яку підозрюють у неналежному виконанні професійних обов’язків. Це призвело до смерті 11-річної дівчинки.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернігівської області.

«За даними слідства, в лютому 2025 року підозрювана, обіймаючи посаду лікаря-інфекціоніста дитячого відділення місцевого лікувального закладу, під час чергування у вихідний день неналежним чином оглянула доправлену каретою швидкої допомоги неповнолітню пацієнтку, внаслідок чого не виявила у неї симптоми тяжкого захворювання і не призначила необхідне лікування», — зазначає поліція у дописі.

Крім того, після проведеного огляду потерпілої лікарка впродовж доби не оглядала дитину, у зв’язку з чим своєчасно не встановила суттєве погіршення стану її здоров’я, що призвело до смерті.

Комісійна судово-медична експертиза підтвердила, що дівчинка страждала на рідкісне й важке захворювання. Експерти дійшли висновку, що в разі своєчасного та правильного встановлення діагнозу дитину можна було врятувати.

Слідчі Чернігівського райуправління поліції за процесуального керівництва Чернігівської окружної прокуратури оголосили лікарці про підозру за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником.

За це правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, в лютому 2025 року в обласній лікарні Чернігова померла 11-річна Катерина Харько з Хмільниці, яку доправили «швидкою» до медзакладу зі скаргами на біль у горлі та високу температуру. У неї діагностували лакунарну ангіну, але вже наступного ранку дівчинка померла в реанімації.

Батько дитини Володимир Харько розповів, що дівчинка скаржилася на біль у горлі, мала високу температуру ще від п’ятниці 31 січня. Тому вже 1 лютого родина викликала «швидку» та поїхала до лікарні в Чернігові, проте вже на ранок 2 лютого вона померла.

