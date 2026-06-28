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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
514
Час на прочитання
2 хв

Могла отруїти Путіна, але не зробила: рестораторка шокувала зізнанням

Рестораторка розповіла, що під час прийому її передусім вразив зріст Путіна, він був настільки маленьким «як дитина».

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Український журналіст Дмитро Гордон запитав в рестораторки Маргарити Січкар, чому вона не отруїла Путіна 1999 року, коли приймала його у своєму московському ресторані «Гетьман». На що вона відповіла, що навіть не могла здогадуватися, що у майбутньому він нападе на Україну.

Про це вона розповіла в інтерв’ю українському журналісту, засновнику інтернет-видання «ГОРДОН» Дмитрові Гордону.

Також вона поділилися, як проходив прийом тоді ще прем’єр-міністра РФ. Передусім її вразив зріст Путіна, він був настільки маленьким «як дитина».

«Я стою на вході, відчиняються двері, і він, такий, пробігає — маленький! Він маленький. Я навіть не очікувала. Говорили: „Він невисокого зросту“. Ну, щоб він такий маленький був — я не очікувала. Ну, як дитина. За ним ця охорона біжить, і заходить наша українська делегація», — пригадала Січкар.

Вона зауважила, що сиділа із ним за одним столом. За її словами, він був мовчазним та наляканим.

«Він мені був схожий на якесь щуря. От він сидів: ці оченята бігають, він увесь час так дивився — голову повертав», — сказала вона.

Тут Гордон запитав, чому вона його не отруїла. У відповідь сказала: «Блін, ну я ж не маю екстрасенсорних здібностей бачити майбутнє».

Нагадаємо, що у Ризі помер від отруєння колишній редактор «Московського кореспондента» Григорій Нехорошев, який свого часу опублікував матеріал про стосунки Путіна та Кабаєвої.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
514
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