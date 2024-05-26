Моніторингові канали розповіли, чим уночі атакували Україну

Ракети Х-101/555 подолали майже дві тисячі кілометрів.

Ворогом у ніч проти 26 травня було застосовано:

крилаті ракети Х-101/555 запущені щонайменше 4х бортами Ту-95 з району Саратовської області РФ;

з району Саратовської області РФ; аеробалістичні надзвукові ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал" запущені МіГ-31К;

ударні БпЛА типу "Шахід".

Ракети Х-101/555 подолали найбільшу дистанцію у ~2070 км, перш ніж досягли Старокостянтинова Хмельницької області.

Ракетна атака тривала 2 години 20 хвилин.

Атака БпЛА тривала рівно 5 годин - інформують моніторингові канали.

Деталі слід очікувати від місцевих адміністрацій.

Також МіГ-31К пішов на посадку і тому була оголошена повітряна тривога, проте не всюди.

Нагадаємо, що зникнення світла у Хмельницькій області та прильот на Вінниччині - це перші відомі наслідки чергової атаки Росії на Україну.

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