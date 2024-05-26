Моніторингові канали розповіли, чим уночі атакували Україну

Ракети Х-101/555 подолали майже дві тисячі кілометрів.
Ворогом у ніч проти 26 травня було застосовано:
- крилаті ракети Х-101/555 запущені щонайменше 4х бортами Ту-95 з району Саратовської області РФ;
- аеробалістичні надзвукові ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал" запущені МіГ-31К;
- ударні БпЛА типу "Шахід".
Ракети Х-101/555 подолали найбільшу дистанцію у ~2070 км, перш ніж досягли Старокостянтинова Хмельницької області.
Ракетна атака тривала 2 години 20 хвилин.
Атака БпЛА тривала рівно 5 годин - інформують моніторингові канали.
Деталі слід очікувати від місцевих адміністрацій.
Також МіГ-31К пішов на посадку і тому була оголошена повітряна тривога, проте не всюди.
Нагадаємо, що зникнення світла у Хмельницькій області та прильот на Вінниччині - це перші відомі наслідки чергової атаки Росії на Україну.
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