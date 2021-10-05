Мокра постіль, спека і безбілетники: "Укрзалізниця" шокувала користувачів Мережі умовами в потягах

У вагонах жарко, люди їздять без масок, вікна не відкриваються.

Мокра постіль, спека і безквитковики. "Укрзалізниця" потрапила в черговий скандал. Причиною стали умови в потязі, що курсує за маршрутом Хмельницький — Київ.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала пасажирка потяга Інна Колесник.

Жінка каже, що в потязі їхало багато безквитковиків. Люди сиділи в куртках на власних сумках уздовж всього вагона. До того ж там було дуже спекотно, а вікна не відчиняються.

"Які маски? Про що ви? А на додачу весь 9-й купейний вагон Хмельницький — Київ був забитий безбілетниками. При температурі в вагоні +30, громадяни дружно сиділи в куртках на власних сумках по всьому проходу вздовж вагона. Вікна закриті. Хто ж вікна відкриває під час пандемії. Постіль була мокра, але поки я проштовхнулася в кінець вагона, щоб з'ясувати, в якому вагоні начальник поїзда, вона висохла від високих температур. Докази самознищилися", — розповіла жінка.

Вона також додала, що потяг до всього іншого запізнився на 50 хвилин. А на гарячій лінії жінці сказали, що вона нібито від усього цього не постраждала.

“Коли я подзвонила на гарячу лінію і запитала, як мені повернуть гроші за поганий сервіс і моральні збитки, то операторка Вікторія мені відповіла: “А за що гроші, за які збитки?” Ви ж, мовляв, не постраждали”, — підкреслила Інна Колесник.

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