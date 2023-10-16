Мокрий сніг, сильний вітер та дощі: синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 16 жовтня, в Україні буде хмарно з проясненнями. У низці областей пройдуть опади. У Карпатах очікується дощ із мокрим снігом

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Дощі очікуються вночі у центральних та місцями північних регіонах. Вдень сильно дощитиме на Полтавщині, Сумщині та Харківщині.

Температура повітря у південних, східних та Дніпропетровській областях коливатиметься вдень - від +11°C до +16°C. На Донеччині та Луганщині може потепліти до +18°C. На решті території очікується вдень +7...12°C.

У Карпатах передбачається температура повітря вдень очікується у межах від 0°C до +5°C.

Вітер буде північно-західний (у південно-східній частині країни - південний), зі швидкістю 7-12 м/с. Вранці та вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с (місцями у північній частині).

На Київщині буде хмарно. По всій області протягом дня пройде невеликий дощ. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, вдень можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень підніметься у столичному регіоні до +7...12°C. У Києві стовпчики термометра покажуть вдень до +10°C.

Коли в Україні випаде сніг - читайте у новині.