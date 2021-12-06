Мокрий сніг та ожеледь: які регіони України накриє стихія

Мокрий сніг та ожеледь: які регіони України накриє стихія

Погодні умови можуть ускладнити рух транспорту.

Налипання мокрого снігу й ожеледиця - рятувальники попередили низку областей про негоду.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС України.

Зокрема, 6 грудня у Києві та Київській області, у західних та північних областях налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Вранці у південних та центральних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Рятувальники попереджають - такі погодні умови можуть призвести до проблем на дорогах і закликають водіїв бути уважними та обережними.

Погода в Україні: синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю

Нагадаємо, на карпатських перевалах у зв’язку із морозами та снігопадами рятувальники розгорнули мобільні пункти обігріву.

Зокрема, мобільні пункти обігріву розгорнули на чотирьох карпатських перевалах: Яблуницькому, Буковецькому, Кривопільському та Вишківському.

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