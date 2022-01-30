Мокрий сніг і потужний вітер: сьогодні українців атакує негода

Синоптики попереджають про складні погодні умови.
Погода в Україні в неділю, 30 січня, буде з рясними опадами у вигляді снігу та мокрого снігу. Очікуються потужні пориви вітру.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Через сильний вітер та ожеледицю на дорогах країни було оголошено попередження про небезпечну метеорологічну ситуацію, що відповідає I рівню небезпеки ("жовтому").
Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах.
Як зазначається, сила вітру складе в більшості областей до 20 метрів на секунду.
Температура повітря вдень складе в середньому близько -2... +3 градусів, а вночі близько -7... -2 градусів (у Карпатах протягом доби буде ще холодніше, і стовпчики термометрів опустяться до -12 градусів максимум).
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