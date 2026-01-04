ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
1 хв

Мокрий сніг, дощ і ожеледиця: де Україну накриє негода

«Український гідрометцентр» попереджає про погіршення погодних умов у неділю на значній частині території країни

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода зіпсується

Погода зіпсується / © Pixabay

В Україні 4 січня буде хмарною, на півдні, сході та в центральних областях удень мокрий сніг та дощ. На решті території без опадів.

Про це повідомив «Український гідрометцентр».

«Хмарно. На півдні, сході, вдень і в центральних областях мокрий сніг та дощ, місцями налипанні мокрого снігу, ожеледь, на решті території без опадів. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця», — йдеться у повідомленні.

Вітер південно-західний, південний, 7-12 м/с, на південному сході місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі -5-10°С (в Карпатах -8-13°С), вдень -0-5°С. На півдні та південному сході вночі від +2°-3°С, вдень -1+6°С, в Криму до +9°С.

У столиці та Київській області опадів не передбачається. На дорогах місцями ожеледиця.

Раніше повідомлялося, що новий рік в Україні розпочнеться з морозів. За прогнозами синоптиків, погоду формуватимуть холодні повітряні маси, які продовжують надходити з півночі.

Дата публікації
Кількість переглядів
29
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie