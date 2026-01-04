Мокрий сніг, дощ і ожеледиця: де Україну накриє негода

Погода зіпсується / © Pixabay

Реклама

В Україні 4 січня буде хмарною, на півдні, сході та в центральних областях удень мокрий сніг та дощ. На решті території без опадів.

Про це повідомив «Український гідрометцентр».

«Хмарно. На півдні, сході, вдень і в центральних областях мокрий сніг та дощ, місцями налипанні мокрого снігу, ожеледь, на решті території без опадів. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Вітер південно-західний, південний, 7-12 м/с, на південному сході місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі -5-10°С (в Карпатах -8-13°С), вдень -0-5°С. На півдні та південному сході вночі від +2°-3°С, вдень -1+6°С, в Криму до +9°С.

У столиці та Київській області опадів не передбачається. На дорогах місцями ожеледиця.

Раніше повідомлялося, що новий рік в Україні розпочнеться з морозів. За прогнозами синоптиків, погоду формуватимуть холодні повітряні маси, які продовжують надходити з півночі.