Мокрий сніг і заморозки накриють Україну: де розгуляється негода вихідними

Холодна погода не відступає

Найближчими вихідними погода в Україні теплою не буде — очікуються мокрий сніг, холодний вітер та опади. Денна температура теж буде нижчою, ніж зазвичай для кінця квітня.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Субота, 25 квітня

Вночі без опадів, заморозки. Вдень невеликі дощі пройдуть у північній частині України.

Температура повітря протягом дня очікується +11+15 градусів, у південній частині та в західних областях у суботу +14+18 градусів.

Неділя, 26 квітня

Тепла погода знову відступить перед натиском холодного атмосферного фронту, похолоднішає вдень до +9+12 градусів.

Проте південь, схід та частина центру (Дніпропетровщина, Полтавщина, Черкащина) ще втримають у неділю дуже теплу погоду — +15+19 градусів.

На заході України через різке похолодання може бути й сніг.

«Усі вихідні залишатиметься рвучким, до сильного, із штормовими поривами західний та північно-західний вітер, обережно!» — попередила синоптикиня.

Погода у Києві

У Києві завтра також вітер рвучкий, а в неділю вітер ще й посилиться до штормового.

26 квітня атмосферний фронт наблизиться до Києва, хмар побільшає, вітер посилиться, температура повітря в тилу фронту знизиться до +10 градусів.

«Перше більш-менш пристойне тепло видно, за попередніми прогнозами, від 5 травня», — додала Діденко.

Раніше повідомлялося, що у Харкові випав сніг. В Україні 24 квітня температурний режим суттєво знизиться, а в окремих регіонах випаде мокрий сніг.