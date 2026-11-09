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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Мокрий сніг, мороз і сильний вітер: що готує погода українцям 10 листопада

10 листопада частину України накриє сильний вітер, а на заході ввечері можливі дощ і мокрий сніг.

Автор публікації
Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
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Заморозки в Україні

Заморозки в Україні / © pexels.com

У вівторок, 10 листопада, у більшості областей України опадів не прогнозують. У частині регіонів очікується сильний вітер, а ввечері на заході країни можливі дощ і мокрий сніг. Уночі в окремих областях температура опуститься нижче нуля.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Погода в Україні 10 листопада: де чекати дощу, мокрого снігу та сильного вітру

За словами Наталки Діденко, значну частину доби погоду в Україні визначатиме антициклон, тому опадів переважно не буде.

«Значну частину доби погоду України визначатиме антициклон, тому опадів не передбачається. І лише ввечері 10-го листопада у західних областях атмосферний фронт зумовить опади у вигляді дощу та мокрого снігу», — зазначила синоптикиня.

Найхолоднішою ніч буде на заході країни: температура повітря там може знизитися до 0…-4 градусів. В інших регіонах прогнозують від 0 до +6 градусів.

Удень стовпчики термометрів показуватимуть:

  • на півдні та заході — +4…+9 градусів;

  • місцями на півдні — до +10…+12 градусів;

  • на півночі, у центрі та на сході — +3…+7 градусів.

Укргідрометцентр також прогнозує дощ у більшості західних областей, місцями — з мокрим снігом. За його даними, вночі температура по країні становитиме від +3 до -3 градусів, а на заході може опуститися до -4…-9 градусів.

Окрему увагу синоптикиня звернула на вітер. За її прогнозом, на Правобережжі він буде сильним і південно-західним.

«На Правобережжі України завтра очікується сильний вітер південно-західного напрямку, обережно!» — попередила Наталка Діденко.

У столиці 10 листопада буде переважно сухо, але вітряно. За прогнозом Діденко, опадів не очікується. Уночі температура становитиме близько 0…+2 градусів, а вдень повітря прогріється до +5…+7 градусів. Вітер — південно-східний, 5–10 м/с.

Коли в Україні потепліє та коли знову похолодає

Найтепліше найближчими днями буде на півдні України: там температура може сягати +10…+14 градусів, а в Криму — до +16 градусів.

Помітне, але короткочасне потепління синоптикиня прогнозує на п’ятницю, 13 листопада. За словами Діденко, температура підвищиться по всій країні.

«Загалом в Україні тиждень не буде надто холодним, а в п’ятницю 13-го листопада взагалі градуси підстрибнуть угору, скрізь очікується короткочасне відчутне потепління», — повідомила вона.

Однак довго тепло не затримається: вже у вихідні, 14–15 листопада, температура повітря в Україні знову почне знижуватися.

«Прогностичні терміни похолодання стрибають. Саме тому ми уважно разом стежимо за змінами прогностичних моделей», — зауважила синоптикиня.

Нагадаємо, раніше синоптики розповідали, якою може бути зима 2026–2027 років. За новими розрахунками, замість очікуваного раніше тепла наприкінці грудня в Україні можливе суттєве похолодання. На початку 2027 року найбільше снігу може випасти на заході країни.

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