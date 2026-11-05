Мокрий сніг накриє частину України: синоптикиня розповіла, до чого готуватися вже завтра

Сніг / © УНІАН

Реклама

У п'ятницю, 6 листопада, Україну накриє холодний атмосферний фронт, який принесе дощі, мокрий сніг і сильний північний вітер. Попри плюсову температуру, через штормові пориви відчуватиметься значно холодніше. Водночас прогнозоване потепління відкладається майже на тиждень.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Реклама

За її словами, перша справжня осіння холоднеча вже дісталася України. Минулої ночі температура в окремих регіонах опускалася нижче нуля, а на півночі та північному сході пролітав сніг.

Реклама

Де в Україні очікується мокрий сніг

У п'ятницю, 6 листопада, більшість областей опиняться під впливом холодного атмосферного фронту.

Дощі прогнозують на значній частині території країни, а на півночі, місцями в центральних та східних областях можливий мокрий сніг.

Водночас західні регіони залишаться під впливом північного антициклону, тому там істотних опадів не очікується.

У більшості областей збережеться сильний північний вітер, пориви якого подекуди досягатимуть штормових значень.

Реклама

Температура повітря вдень становитиме +4…+8 градусів, однак через вітер холод відчуватиметься сильніше.

«Завтра вдень очікується в Україні +4…+8°, але одягайтеся як на невеликий мороз!» — порадила Діденко.

Синоптикиня також закликала водіїв не зволікати із заміною літніх шин на зимові.

Погода в Києві 6 листопада

У столиці п'ятниця також буде холодною та вітряною.

Реклама

За прогнозом Діденко, у Києві можливий дощ, місцями з мокрим снігом, а сильний північний вітер посилюватиме відчуття холоду.

Максимальна денна температура становитиме близько +5 градусів.

Коли в Україну прийде потепління

Наталія Діденко повідомила, що терміни очікуваного підвищення температури змінилися.

Якщо раніше потепління прогнозували після 10 листопада, то тепер його очікують орієнтовно 15–16 листопада, тобто наприкінці наступного тижня.

Отже, найближчими днями українцям варто готуватися до прохолодної, вітряної погоди з дощами та мокрим снігом.

Карпати вже засипало снігом

Нагадаємо, у високогір'ї Карпат випав сніг, а температура опустилася до -4°C. Через густий туман видимість суттєво погіршилася, а каміння та рослинність вкрилися памороззю.

Гірські рятувальники Прикарпаття закликали туристів утриматися від походів у високогір'я до покращення погодних умов. Мороз, сильний вітер і туман ускладнюють пересування та орієнтування на маршрутах.

Похолодання відчули й на заході України: зокрема, у Луцьку та Хмельницькому вранці зафіксували -1°C.

Якою буде зима в Україні

Останнє оновлення сезонного прогнозу європейської кліматичної служби Copernicus від 10 вересня показує ранній сигнал на відносно м’яку європейську зиму. Температура вище середніх значень прогнозується практично над усією сухопутною частиною Європи. Для більшої частини континенту, за винятком його північних і південних окраїн, модель також схиляється до більшої за середню кількості опадів.

Для України це поки що не прогноз конкретної температури, а загальна сезонна тенденція. Зима може в підсумку виявитися теплішою за кліматичну норму, але це не виключає снігопадів, морозів і різких короткочасних похолодань.

Новини партнерів

Новини партнерів