Мокрий сніг накриє Україну: Діденко розповіла, де температура впаде найнижче

Погода в Україні 11 листопада / © unsplash.com

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У середу, 11 листопада, погода в Україні погіршиться через атмосферний фронт, який принесе дощі та мокрий сніг. Водночас уже наприкінці тижня очікується різке потепління — подекуди температура повітря підвищиться до +19 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні

За її прогнозом, опади розпочнуться вночі у західних областях, а протягом дня поступово поширяться на решту території України. Водночас удень на заході та півночі дощі й мокрий сніг почнуть припинятися.

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Температура повітря 11 листопада становитиме від +2 до +7 градусів. Найтепліше буде на півдні країни, де стовпчики термометрів піднімуться до +10…+14 градусів.

Водночас уже в п’ятницю, 13 листопада, в Україну прийде хвиля тепла. У більшості областей повітря прогріється до +10…+15 градусів, а на півдні — до +14…+19 градусів. Дещо прохолодніше буде на заході, де очікується +8…+10 градусів.

Утім, за словами Діденко, таке відчутне потепління триватиме лише один день. Попри мінливу погоду, загалом тиждень залишатиметься досить теплим.

Погода в Києві

У Києві середа буде вітряною. Вночі та вранці прогнозують дощ із мокрим снігом, однак удень опади припиняться. Температура повітря у столиці становитиме близько +5 градусів.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи варто українцям готуватися до сильних морозів, коли може випасти сніг та чи буде цьогоріч біле Різдво.

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