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Мокрий сніг накриє Україну: Діденко розповіла, де температура впаде найнижче
Українцям варто готуватися до різких погодних змін. Уже 11 листопада країну перетне атмосферний фронт із дощами та мокрим снігом, проте наприкінці тижня погода суттєво зміниться.
У середу, 11 листопада, погода в Україні погіршиться через атмосферний фронт, який принесе дощі та мокрий сніг. Водночас уже наприкінці тижня очікується різке потепління — подекуди температура повітря підвищиться до +19 градусів.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні
За її прогнозом, опади розпочнуться вночі у західних областях, а протягом дня поступово поширяться на решту території України. Водночас удень на заході та півночі дощі й мокрий сніг почнуть припинятися.
Температура повітря 11 листопада становитиме від +2 до +7 градусів. Найтепліше буде на півдні країни, де стовпчики термометрів піднімуться до +10…+14 градусів.
Водночас уже в п’ятницю, 13 листопада, в Україну прийде хвиля тепла. У більшості областей повітря прогріється до +10…+15 градусів, а на півдні — до +14…+19 градусів. Дещо прохолодніше буде на заході, де очікується +8…+10 градусів.
Утім, за словами Діденко, таке відчутне потепління триватиме лише один день. Попри мінливу погоду, загалом тиждень залишатиметься досить теплим.
Погода в Києві
У Києві середа буде вітряною. Вночі та вранці прогнозують дощ із мокрим снігом, однак удень опади припиняться. Температура повітря у столиці становитиме близько +5 градусів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи варто українцям готуватися до сильних морозів, коли може випасти сніг та чи буде цьогоріч біле Різдво.