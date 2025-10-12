ТСН у соціальних мережах

Мокрий сніг очікується в одному з регіонів України: прогноз погоди на наступний тиждень

Підвищена вологість повітря спричинить збільшення кількості туманів у різних регіонах України.

У Карпатах можливий мокрий сніг

У Карпатах можливий мокрий сніг / © УНІАН

Наступний тиждень, 13-19 жовтня, розпочнеться із дощів на території більшості областей України, а в Карпатах можливий мокрий сніг.

Такий прогноз зробив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, дощі у різних регіонах України будуть викликані малоактивними атмосферними фронтами, а підвищена вологість повітря спричинить збільшення кількості туманів.

Понеділок, 13 жовтня

Цього дня погода буде дощовою у більшості областей, а в Карпатах можливий мокрий сніг. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, у північно-західних областях місцями +1…+6 °С.

Вдень повітря прогріється до +8…+13 °С, на півдні та на Закарпатті — до +11…+16 °С.

Вівторок, 14 жовтня

Вночі очікуються дощі на півночі країни. Вдень — у західних та центральних областях. Вітер — західний та північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °С, у південній частині місцями +8…+10 °С.

Вдень у північних та західних областях буде +5…+10 °С, в інших регіонах +9…+14 °С.

Середа, 15 жовтня

Дощі будуть у східних та північних областях. Вітер — західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °С, у південній частині місцями +8…+10 °С.

Вдень +8…+13 °С, у Карпатах та на крайній півночі +3…+8 °С.

Четвер, 16 жовтня

Опадів не буде, але очікується туман. Вітер західний, 5 — 10 м/с.

Температура повітря вночі +2…+8 °С, вдень +8…+14 °С.

П’ятниця, 17 жовтня

У північних та західних областях буде дощ. Вночі та вранці очікується туман. Вітер буде змінних напрямків, 5-10 м/с.

Температура в нічний час коливатиметься в межах +3…+8 °С, вдень повітря прогріється до +10…+15 °С.

Субота, 18 жовтня

Дощі очікуються у північних областях, в окремих регіонах буде туман. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с.

Температура повітря в нічний час становитиме +3…+9 °С, вдень +11…+16 °С.

Неділя, 19 жовтня

Помірні дощі пройдуть у центральних, південних та північних регіонах. Ймовірний туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме +4…+9 °С.

Вдень повітря прогріється до +12…+17 °С, у північно-західній частині знизиться до +5…+10 °С.

Нагадаємо, раніше синоптик Ігор Кібальчич попередив, що в другій половині жовтня через надходження скандинавського повітря та північно-західних вітрів очікується похолодання.

