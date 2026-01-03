Мокрий сніг, ожеледиця і сильний вітер: синоптики попередили про складні умови 3 січня

Сніг. / © Pexels

У суботу, 3 січня, в Україні буде помірний снігопад та ожеледиця. Очікується незначне потепління на сході та півдні.

Про це повідомили у пресслужбі Укргідрометцентру.

Помірний снігопад прогнозується в Закарпатті та Карпатах. У південних, центральних, східних областях і в Карпатах помірний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу та ожеледиця. На півдні, сході та у Дніпропетровській області буде вітер до 15-20 м/с.

На заході вдень стовпчики термометрів покажуть від -3 до 2 градусів. У східних регіонах та на Дніпропетровщині - від 0 до 5 градусів тепла, на півдні - вдень 3-8 градусів.

У Києві та Київській області буде хмарно, без опадів. Очікується ожеледиця на дорогах.

"Температура на Київщині від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У Києві очікується вдень близько 0 градусів.

Нагадаємо, синоптики «Укргідрометцентру» повідомили, якою буде погода в січні 2026 року. Зазначається, що в перший місяць нового року середня місячна температура буде нижчою за норму. Щодо опадів, то їхня кількість не перевищуватиме норму.