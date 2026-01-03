ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
234
Час на прочитання
1 хв

Мокрий сніг, ожеледиця і сильний вітер: синоптики попередили про складні умови 3 січня

Деякі області накриє мокрий сніг і ожеледиця.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Сніг.

Сніг. / © Pexels

У суботу, 3 січня, в Україні буде помірний снігопад та ожеледиця. Очікується незначне потепління на сході та півдні.

Про це повідомили у пресслужбі Укргідрометцентру.

Помірний снігопад прогнозується в Закарпатті та Карпатах. У південних, центральних, східних областях і в Карпатах помірний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу та ожеледиця. На півдні, сході та у Дніпропетровській області буде вітер до 15-20 м/с.

На заході вдень стовпчики термометрів покажуть від -3 до 2 градусів. У східних регіонах та на Дніпропетровщині - від 0 до 5 градусів тепла, на півдні - вдень 3-8 градусів.

У Києві та Київській області буде хмарно, без опадів. Очікується ожеледиця на дорогах.

"Температура на Київщині від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У Києві очікується вдень близько 0 градусів.

Нагадаємо, синоптики «Укргідрометцентру» повідомили, якою буде погода в січні 2026 року. Зазначається, що в перший місяць нового року середня місячна температура буде нижчою за норму. Щодо опадів, то їхня кількість не перевищуватиме норму.

Дата публікації
Кількість переглядів
234
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie