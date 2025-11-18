Мокрий сніг, штормовий вітер і мінлива температура: якою буде погода 18 листопада (мапа)

Погода в Україні типова для листопада / © ТСН

В Україні 18 листопада хмарно з проясненнями. Вночі у західних та північних областях дощ, на Закарпатті та в Карпатах місцями значний дощ та мокрий сніг; вдень в Україні, крім північної частини, невеликий дощ.

Про це повідомив Український гідрометцентр у Facebook.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, в більшості областей місцями пориви 15-20 м/с, вночі в Карпатах 25 м/с.

Температура протягом доби у західних областях 0-5° тепла, у північних, Вінницькій та Черкаській областях 4-9° тепла, на решті території вночі 6-11°, вдень 12-17°.

Мапа погоди на 18 листопада / © Укргідрометцентр

Яка погода у Києві та області

У Києві та на Київщині 18 листопада буде хмарно з проясненнями.

Вночі дощ, вдень без опадів, зазначає Укргідрометцентр.

Вітер західний, 7-12 м/с, по області вдень місцями пориви 15-18 м/с.

Температура протягом доби у Києві 6-8° тепла, по області 4-9° тепла.

Нагадаємо, у Києві 18 листопада оголошено перший рівень небезпеки.