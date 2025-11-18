ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
1 хв

Мокрий сніг, штормовий вітер і мінлива температура: якою буде погода 18 листопада (мапа)

Температура протягом доби у західних областях 0-5° тепла, у північних, Вінницькій та Черкаській областях 4-9° тепла, на решті території вночі 6-11°, вдень 12-17°.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Погода в Україні типова для листопада

Погода в Україні типова для листопада / © ТСН

В Україні 18 листопада хмарно з проясненнями. Вночі у західних та північних областях дощ, на Закарпатті та в Карпатах місцями значний дощ та мокрий сніг; вдень в Україні, крім північної частини, невеликий дощ.

Про це повідомив Український гідрометцентр у Facebook.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, в більшості областей місцями пориви 15-20 м/с, вночі в Карпатах 25 м/с.

Температура протягом доби у західних областях 0-5° тепла, у північних, Вінницькій та Черкаській областях 4-9° тепла, на решті території вночі 6-11°, вдень 12-17°.

Мапа погоди на 18 листопада / © Укргідрометцентр

Мапа погоди на 18 листопада / © Укргідрометцентр

Яка погода у Києві та області

У Києві та на Київщині 18 листопада буде хмарно з проясненнями.

Вночі дощ, вдень без опадів, зазначає Укргідрометцентр.

Вітер західний, 7-12 м/с, по області вдень місцями пориви 15-18 м/с.

Температура протягом доби у Києві 6-8° тепла, по області 4-9° тепла.

Нагадаємо, у Києві 18 листопада оголошено перший рівень небезпеки.

Дата публікації
Кількість переглядів
58
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie