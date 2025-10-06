Мокрий сніг та дощі: де сьогодні зіпсується погода

Найтепліше буде на півдні / © Pixabay

Сьогодні, 6 жовтня, в Україні пануватиме хмарна погода. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

Невеликі дощі пройдуть сьогодні, у північних та східних областях — без істотних опадів. Вночі та вранці в Україні місцями тумани.

Температура вдень становитиме +10…15°С, а на сході та півдні країни буде +13…18°С. На високогір’ї Карпат невеликий дощ із мокрим снігом. Температура вдень у межах +3…8°С. У західних регіонах також прохолодніше — близько +9…12°С.

У Києві прогнозується хмарна, але без істотних опадів погода. Можливі тумани. Протягом дня у столиці очікується +12…14°С.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні 6–12 жовтня обіцяє бути дощовою, проте осіннє тепло повернеться. Температурні показники залишатимуться комфортними, хоча атмосферні фронти принесуть опади й тумани.