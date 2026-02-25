Мокрий сніг та ожеледиця: якою буде погода в Україні 26 лютого

Погода / © Pixabay

Завтра, 26 лютого, в Україні очікується хмарна погода. У східних та південно-східних областях прогнозують мокрий сніг і дощ, місцями можливе налипання мокрого снігу. Вночі в Карпатах йтиме невеликий сніг. На решті території країни — без опадів.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Якою буде погода в Україні 26 лютого

Вночі та вранці 26 лютого на дорогах України, крім півдня та Закарпаття, буде ожеледиця. Вітер переважно північний, 5–10 м/с. Удень у південних областях місцями пориви сягатимуть 15–18 м/с.

Температура повітря протягом доби коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. Вночі у західних, північних та більшості центральних областей очікується 1–6° морозу, в Карпатах 7–12° морозу. Вдень на Закарпатті та в Криму стовпчики термометрів піднімуться до 1–6° тепла.

Погода в Україні 26 лютого

Погода у Києві та області

На Київщині та в столиці 26 лютого:

буде хмарно, без опадів;

вночі та вранці на дорогах ожеледиця;

вітер північний, 5–10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 1–6° морозу, вдень — від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві вночі очікується 3–5° морозу, вдень — близько 0°.

Погода у Києві 26 лютого

Попередження про небезпечні метеоявища

26 лютого вночі та вранці на дорогах України, окрім південних областей і Закарпаття, збережеться ожеледиця. Оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту, тому водіям і пішоходам радять бути обережними.

Небезпечні погодні явища

Нагадаємо, перший місяць весни в Україні очікується близьким до кліматичної норми. Середня температура повітря в березні коливатиметься здебільшого від 1° до 7° тепла, а в окремих західних і південних областях буде на 1,5–2,5° тепліше за норму. Кількість опадів також відповідатиме звичним показникам для цього періоду. Середні температурні значення почнуть стабільно підніматися вище 0° у другій половині місяця, що свідчить про поступовий прихід справжньої весни.