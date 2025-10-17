Мокрий сніг та сильний вітер: прогноз погоди в Україні вихідними, 18-19 жовтня

До України йде похолодання / © Pixabay

В Україні найближчими вихідними — 18-19 жовтня — очікується зміна погодних умов. У неділю — мокрий сніг.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Почнеться 18 жовтня зниження температури повітря у західних областях, вдень очікується лише +8+12 градусів. На решті території України ще побуде — але лише один день — тепліша погода, завтра впродовж дня +12+15 градусів», — зазначила вона.

Найближчої ночі в Україні передбачається +4+10 градусів. У західній частині України посилиться вітер до сильного.

Погода у Києві

У Києві 18 жовтня очікується волога хмарна, проте ще досить тепла погода. Дощ ймовірніший у другій половині дня. Вітер помірний, часом рвучкий.

Погода 19 жовтня

У неділю, 19 жовтня, у більшості областей України — різке похолодання, вдень до +4+8 градусів, на сході та півдні ще втримається у неділю тепліша погода до +11+15 градусів.

Періодичні дощі очікуються у неділю в Україні повсюди, через істотне зниження температури повітря подекуди можливий мокрий сніг.

Раніше синоптикиня повідомила, що в Україні справжнього бабиного літа не буде.