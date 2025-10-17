- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 469
- Час на прочитання
- 1 хв
Мокрий сніг та сильний вітер: прогноз погоди в Україні вихідними, 18-19 жовтня
В Україні, за прогнозом синоптикині, тепла не варто очікувати вихідними. Погода зіпсується.
В Україні найближчими вихідними — 18-19 жовтня — очікується зміна погодних умов. У неділю — мокрий сніг.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
«Почнеться 18 жовтня зниження температури повітря у західних областях, вдень очікується лише +8+12 градусів. На решті території України ще побуде — але лише один день — тепліша погода, завтра впродовж дня +12+15 градусів», — зазначила вона.
Найближчої ночі в Україні передбачається +4+10 градусів. У західній частині України посилиться вітер до сильного.
Погода у Києві
У Києві 18 жовтня очікується волога хмарна, проте ще досить тепла погода. Дощ ймовірніший у другій половині дня. Вітер помірний, часом рвучкий.
Погода 19 жовтня
У неділю, 19 жовтня, у більшості областей України — різке похолодання, вдень до +4+8 градусів, на сході та півдні ще втримається у неділю тепліша погода до +11+15 градусів.
Періодичні дощі очікуються у неділю в Україні повсюди, через істотне зниження температури повітря подекуди можливий мокрий сніг.
Раніше синоптикиня повідомила, що в Україні справжнього бабиного літа не буде.