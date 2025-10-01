ТСН у соціальних мережах

787
1 хв

Мокрий сніг та зливи: прогноз погоди на 1 жовтня

Жовтень в Україні розпочнеться досить прохолодною погодою. На високогір’ї Карпат — мокрий сніг.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В Україні буде холодно

В Україні буде холодно / © unsplash.com

Сьогодні, 1 жовтня, прогнозується дощ, по всій території України пройдуть зливи.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

«Сьогодні, 1 жовтня, очікуються помірні, а у північній частині невеликі дощі, на високогір’ї Карпат — мокрий сніг. Вітер рухатиметься переважно зі сходу», — йдеться в повідомленні.

Швидкість вітру в межах 7-12 м/с. У північно-східній частині місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вдень від +5 до +10°С. Найтепліше буде на Закарпатті та півдні країни, там стовпчики термометрів сягатимуть +11…16°С.

На високогір’ї Карпат температура вночі та вдень залишатиметься близько 0°С.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Очікується дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура по області вдень +5…10°С. У Києві у межах +7…9°С.

Раніше синоптики повідомили, якою буде погода у жовтні. Середня місячна температура у жовтні становитиме від +7°C до +13°C, що на 1°C вище за норму.

