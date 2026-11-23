Сніг / © Associated Press

Реклама

В Україні у понеділок, 23 листопада, хмарно. Вдень у більшості південних областей значний дощ, в більшості центральних та Харківській областях значний дощ з мокрим снігом, місцями налипання мокрого снігу. На решті території місцями невеликий сніг, на сході помірний дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

Реклама

В Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях утворення, в Карпатах приріст снігового покриву висотою 2-8 см; на дорогах місцями ожеледиця.

Реклама

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с; вдень у південних, центральних (крім Вінницької) та східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вдень 0-5° тепла; на півдні країни вдень 7-12°; у Карпатах впродовж доби 1-6° морозу.

Погода в Україні 23 листопада / © facebook.com

Яка погода у Києві та області

У Києві та області 23 листопада хмарно, вдень місцями невеликий сніг та мокрий сніг.

Синоптики попередили, що вранці на дорогах місцями ожеледиця.

Реклама

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура у Києві вдень 1-3° тепла, по області вдень 0-5° тепла.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Вдень 23 листопада у Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях значний дощ, в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях значний дощ та мокрий сніг (утворення снігового покриву 1-8 см); у південних, центральних (крім Вінницької) та східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Реклама

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 23 листопада / © Укргідрометцентр

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Раніше ми писали про те, що за оцінкою кліматологів, упродовж XXI століття очікується подальше зростання температури, особливо помітним воно може бути взимку. Фахівці також прогнозують зміни сезонності опадів і скорочення тривалості зимового періоду.

Новини партнерів