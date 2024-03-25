Молдова допомагатиме Україні ловити ухилянтів у Придністров'ї

Молдова співпрацюватиме з українською владою і допомагатиме ловити ухилянтів, які намагаються втекти з України через невизнане Придністров'я.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос, передає Ziarul de Garda.

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За його словами, люди, які незаконно перетинають державний кордон, – це переважно чоловіки віком від 18 до 60 років.

"Значною мірою використовується Придністровський регіон, і ми, практично, щотижня проводимо одну-дві операції по боротьбі та знищенню різних схем, які організовуються на території Молдови або громадянами Молдови, або громадяни Молдови разом з громадянами України. У нас також є фільтри на маршрутах, які йдуть з Придністров’я", – сказав Адріан Ефрос.

За його словами, молдовські правоохоронці і прикордонники намагаються мати більш тісні зв’язки зі своїми колегами в Україні, щоб запобігти і стримати цю нелегальну міграцію.

Зокрема, глава МВС Молдови особисто обговорював це питання з міністром внутрішніх справ України, щоб відновити спільне патрулювання в Придністровському регіоні, з українського боку.

Адріан Ефрос визнав, що нерідко до схем переправлення українських ухилянтів через кордон були залучені молдовські прикордонники. Проте запевнив, що про всі такі випадко відомо і винні будуть відповідати перед законом.

Нагадаєм, за словами предтавника ДПСУ, найбільше спроб незаконного перетину кордону продовжують фіксувати в напрямку кордону з Молдовою та Румунією.

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