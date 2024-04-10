Молдова хоче вступити до ЄС без невизнаного Придністров'я: що про це відомо

Посадовці не виключають "поступовий" вступ до ЄС, хоча й вважають це "не кращим варіантом".

Молдова може вступити до Євросоюзу без невизнаного Придністров’я.

Про це заявив голова ЄС у країні Яніс Мажейкс, пише “Еспресо”.

"Ми маємо одного партнера для переговорів — і це уряд у Кишиневі. І ми працюємо із Республікою Молдова у межах її міжнародно визнаних кордонів. І це стартова точка усього", — наголосив Яніс Мажейкс.

За його словами, Брюссель надає перевагу вступу Молдови разом із Придністров’ям. Проте не хоче, "аби країна стала заручницею політичного врегулювання".

"Ми надаємо перевагу тому, щоб Республіка Молдова приєдналася до ЄС разом із реінтегрованим Придністров‘ям. Але водночас ми не хочемо, аби країна стала заручницею політичного врегулювання. Тому що вона не повинна нести відповідальність за те, на що не може вплинути", — наголосив голова ЄС у Молдові.

Крім того, посадовець не виключає "поступовий" вступ до ЄС, хоча й вважає це "не кращим варіантом".

"Не можна виключати, що спочатку першим приєднається Правобережжя, територія, яка контролюється конституційною владою. А потім приєднався б лівий берег, але це не найкращий варіант для нас", — сказав Мажейкс.

Нагадаємо, що прем'єр Румунії заявив, що підтримує об'єднання з Молдовою.

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