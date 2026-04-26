ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
139
Час на прочитання
2 хв

Молдова шукає мирного рішення у Придністров'ї, доки Україна утримує росіян далеко від кордонів - Санду

Зеленський наголосив, що Україна й надалі підтримуватиме Молдову в питаннях безпеки, зокрема щодо Придністровського регіону.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Володимир Зеленський і Мая Санду

Володимир Зеленський і Мая Санду / © president.gov.ua

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що мирне вирішення конфлікту в невизнаному Придністровʼї можливе завдяки тому, що Україна утримує російську армію далеко від кордонів Молдови.

Про це Санду сказала на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Києві, передає Європейська правда.

Санду підтвердила інформацію про те, що Молдова обговорює питання реінтеграції Придністров’я з партнерами з Європейського Союзу.

«Ми обговорювали це питання, зокрема з нашими партнерами з ЄС, і всі ми згодні, що нам потрібен процес, завдяки якому відбудеться демілітаризація регіону, деолігархізація та демократизація, і для реалізації цього етапу нам знадобиться міжнародна підтримка — саме це ми зараз обговорюємо, насамперед з ЄС. Отже, це частина дискусії щодо планів реінтеграції», — сказала вона.

Також Санду прокоментувала питання щодо внеску України у цей процес.

«Найбільший внесок, який Україна вже робить, полягає в тому, що вона утримує російську армію далеко від кордонів, і тим самим дозволяє нам шукати мирне вирішення конфлікту, і ми це дуже цінуємо», — зазначила вона.

Також це питання прокоментував президент Володимир Зеленський.

«Що стосується міжнародного механізму, це питання, безумовно, передусім до Молдови. І зрозуміло чому. І це чесно, справедливо по-іншому просто не може бути. Для нас завжди питання Придністров’я — це питання безпеки на наших кордонах», — зазначив він.

Нагадаємо, у неділю, 26 квітня, у день 40-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС, президентка Молдови Мая Санду прибула з візитом до Києва.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
139
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie