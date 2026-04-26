Молдова шукає мирного рішення у Придністров'ї, доки Україна утримує росіян далеко від кордонів - Санду

Володимир Зеленський і Мая Санду / © president.gov.ua

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що мирне вирішення конфлікту в невизнаному Придністровʼї можливе завдяки тому, що Україна утримує російську армію далеко від кордонів Молдови.

Про це Санду сказала на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Києві, передає Європейська правда.

Санду підтвердила інформацію про те, що Молдова обговорює питання реінтеграції Придністров’я з партнерами з Європейського Союзу.

«Ми обговорювали це питання, зокрема з нашими партнерами з ЄС, і всі ми згодні, що нам потрібен процес, завдяки якому відбудеться демілітаризація регіону, деолігархізація та демократизація, і для реалізації цього етапу нам знадобиться міжнародна підтримка — саме це ми зараз обговорюємо, насамперед з ЄС. Отже, це частина дискусії щодо планів реінтеграції», — сказала вона.

Також Санду прокоментувала питання щодо внеску України у цей процес.

«Найбільший внесок, який Україна вже робить, полягає в тому, що вона утримує російську армію далеко від кордонів, і тим самим дозволяє нам шукати мирне вирішення конфлікту, і ми це дуже цінуємо», — зазначила вона.

Також це питання прокоментував президент Володимир Зеленський.

«Що стосується міжнародного механізму, це питання, безумовно, передусім до Молдови. І зрозуміло чому. І це чесно, справедливо по-іншому просто не може бути. Для нас завжди питання Придністров’я — це питання безпеки на наших кордонах», — зазначив він.

Нагадаємо, у неділю, 26 квітня, у день 40-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС, президентка Молдови Мая Санду прибула з візитом до Києва.