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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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319
Час на прочитання
2 хв

Молдовська пара приїхала на відпочинок до України і була вражена: що їх так здивувало

Молдовська пара вперше побувала в українських Карпатах та була в захваті. За словами дівчини, у горах вона почувалася ніби «в іншій реальності».

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Українські Карпати

Українські Карпати / © pixabay.com

Подружжя із Молдови Марія та Саша відвідало Україну, зокрема Карпати, і воно було вражене поїздкою. Їм неймовірно сподобалися карпатські села, де розкинулися безлюдні гори.

Про свою подорож вони розповіли у соціальних мережах.

За її словами, вони вперше побували у Карпатах. Приїхали на тиждень.

«Ми поїхали туди на 4 дні і 3 ночі. Ми так сильно перезавантажилися, так класно було. Ми просто кайфанували від гір, від цих доріг», — зізналася дівчина.

Марія порівняла Кишинів та Карпати та наголосила, що в горах вона почувалася ніби «в іншій реальності».

«Ми коли приїхали сюди в Кишинів. Ми злякалися. Тому що ці затори, дуже багато людей, місто. А в горах ти так на релаксі. Ці траси, свобода», — сказала вражено молдованка.

Попри те, що молдовани похвалили розвиток внутрішнього туризму, Буковель подружжю не сподобалася.

«Нам не зайшов», — каже Марія.

«Я вперше відчула весь масштаб України. Чесно, до цієї поїздки я завжди їздила в Сергіївку, в Одесу. Тут (Карпати — ред.) відчуваються старовинні звичаї, традиції, саме українське», — зауважила вона.

Під час подорожі вони спілкувалися російською мовою, але намагалися і українською, вивчивши декілька базових слів. За її словами, в деяких випадках українці начебто реагували з негативом на їхню російську мову.

Дівчина стверджує, що із ними «спеціально» розмовляли українською. Однак у коментарях парі пояснили:

  • Не «спеціально» з вами говорили українською, а є закон, що в громадських місцях (тобто Мавка і т.д.) персонал, який працює, повинен спілкуватися українською.

  • «специально говорили с нами на русском», там в принципі всі говорять українською все життя.

  • А ви не думали, що люди просто не знають російської?

  • Ну я не знаю, з чого ви взяли, що пробують спеціально говорити українською, я живу у Львові, і за все життя ніколи не говорив російської, а знаю її тільки з інтернету.

Марія назвала українську мову «красивою».

Нагадаємо, експертка з подорожей із 30-річним стажем Сьюзен Ворд Дейвіс поділилася секретами, як жити в лакшері-готелях за безцінь.

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