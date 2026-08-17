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- Укрaїнa
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Молдовська пара приїхала на відпочинок до України і була вражена: що їх так здивувало
Молдовська пара вперше побувала в українських Карпатах та була в захваті. За словами дівчини, у горах вона почувалася ніби «в іншій реальності».
Подружжя із Молдови Марія та Саша відвідало Україну, зокрема Карпати, і воно було вражене поїздкою. Їм неймовірно сподобалися карпатські села, де розкинулися безлюдні гори.
Про свою подорож вони розповіли у соціальних мережах.
За її словами, вони вперше побували у Карпатах. Приїхали на тиждень.
«Ми поїхали туди на 4 дні і 3 ночі. Ми так сильно перезавантажилися, так класно було. Ми просто кайфанували від гір, від цих доріг», — зізналася дівчина.
Марія порівняла Кишинів та Карпати та наголосила, що в горах вона почувалася ніби «в іншій реальності».
«Ми коли приїхали сюди в Кишинів. Ми злякалися. Тому що ці затори, дуже багато людей, місто. А в горах ти так на релаксі. Ці траси, свобода», — сказала вражено молдованка.
Попри те, що молдовани похвалили розвиток внутрішнього туризму, Буковель подружжю не сподобалася.
«Нам не зайшов», — каже Марія.
«Я вперше відчула весь масштаб України. Чесно, до цієї поїздки я завжди їздила в Сергіївку, в Одесу. Тут (Карпати — ред.) відчуваються старовинні звичаї, традиції, саме українське», — зауважила вона.
Під час подорожі вони спілкувалися російською мовою, але намагалися і українською, вивчивши декілька базових слів. За її словами, в деяких випадках українці начебто реагували з негативом на їхню російську мову.
Дівчина стверджує, що із ними «спеціально» розмовляли українською. Однак у коментарях парі пояснили:
Не «спеціально» з вами говорили українською, а є закон, що в громадських місцях (тобто Мавка і т.д.) персонал, який працює, повинен спілкуватися українською.
«специально говорили с нами на русском», там в принципі всі говорять українською все життя.
А ви не думали, що люди просто не знають російської?
Ну я не знаю, з чого ви взяли, що пробують спеціально говорити українською, я живу у Львові, і за все життя ніколи не говорив російської, а знаю її тільки з інтернету.
Марія назвала українську мову «красивою».
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