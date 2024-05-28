Молдовський "Ромео у плавках" намагався незаконно потрапити до коханої з України: чим все закінчилось

Прикордонники затримали громадянина Молдови, який, незважаючи на заборону в'їзду в Україну, намагався перетнути річку Дністер, щоб зустрітися зі своєю коханою.

Про це повідомляє ДПСУ.

"Громадянину Молдови заборонили в’їзд в Україну на 5 років, адже під час попереднього візиту він порушив правила перебування в країні. Чоловік не став чекати терміну та вирішив перетнути Дністер, аби побачитися з коханою. Однак на березі його чекала не вона, а прикордонний наряд", - йдеться в повідомленні.

Тепер іноземцю доведеться відповідати перед законом, а заборона в'їзду в Україну для нього тепер 10 років.

Нагадаємо, раніше прикордонники виявили двох чоловіків у мокрому одязі неподалік українсько-польського кордону. Зʼясувалося, що вони не збиралися втікти за кордон, а навпаки повернулися на Батьківщину з Польщі, нелегально перепливши річку Західний Буг.

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