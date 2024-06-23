Мольфар назвав події в Росії, які змінять перебіг війни

Внутрішні політичні та соціальні проблеми в Росії суттєво вплинуть на перебіг війни в Україні.

Такий прогноз зробив відомий мольфар Макс Гордєєв, пише УНІАН.

"Внутрішнє невдоволення і протести послаблять владу російського керівництва. Економічні труднощі, викликані санкціями і витратами на війну, призведуть до соціальних хвилювань і протестів, що послабить здатність Росії продовжувати військові дії. Зміни в керівництві Росії матимуть значний вплив на її військові дії. Внутрішня боротьба за владу і політичні інтриги призведуть до зміни керівництва або зміни стратегічних пріоритетів. Ці зміни призведуть до послаблення агресивної політики і початку переговорів про мирне врегулювання конфлікту", - сказав він.

Раніше мольфар назвав, які області в найближчі місяці можуть опинитися під щільним вогнем Росії.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.