“Молимося Богу”: міський голова Нової Каховки погодив з військовими "зелений" коридор для місцевих 

Готують два гуртожитки для приймання переселенців.

Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко погодив з військовими питання створення “зеленого коридору” для жителів селищ Козацьке та Веселе.

Про це Суспільному повідомив Володимир Коваленко.

"Якщо нічого не зміниться, нам дозволять 28 лютого із двох населених пунктів перевезти людей до Нової Каховки. Ми підготували автобуси, продукти харчування, простирадла з червоними хрестами, молимося Богу, щоб все вдалось", - розповів міський голова Нової Каховки.

З його слів, готують два гуртожитки для приймання переселенців. Час про збір жителів селищ повідомлять додатково після узгодження з військовими.

Нагадаємо, у Херсонській області російські війська взяли під контроль Нову Каховку.